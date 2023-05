KIJK. Austin Butler onherkenbaar in trailer van ‘Dune: Part Two'

FilmHet is nog even wachten op de release, maar de eerste trailer van ‘Dune: Part Two’ doet fans er reikhalzend naar uitkijken. Net als in de eerste film van Denis Villeneuve, passeren ook in het tweede deel heel wat bekende namen de revue. Timothée Chalamet en Zendaya zijn de hoofdrolspelers, maar ook Florence Pugh, Josh Brolin, Christopher Walken en Austin Butler maken hun opwachting. Die laatste is haast onherkenbaar in de scifi.