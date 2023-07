KIJK. Aan die perfecte danspasjes van Ryan Gosling en Margot Robbie in ‘Barbie’ gaan heel veel repetities vooraf

Showbizz Drugs, orgieën en gijzeling van zijn eigen dochter: Bar­bie-bedenker verloor alle grip op de realiteit

Hij maakte de jeugd van vele kleine meisjes er beter op, maar zijn eigen dochters terroriseerde hij. Het leven van Barbie-uitvinder Jack Ryan lijkt in de verste verte niet op het sprookje van ‘Barbieland’ dat we voorgeschoteld krijgen in de nieuwe film. Hij woonde dan wel in een droomkasteel, maar daar hield hij orgieën, gebruikte hij drugs en hield hij zelfs zijn eigen kroost onder schot. “Als zijn vriendinnen niet op Barbie leken, stuurde hij hen naar de plastisch chirurg.”