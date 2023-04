Kickbokskampioen Rico Verhoeven debuteert als actieheld: “Maar een Oscar zal ik nooit winnen”

Film Van dolfijn die zelfmoord pleegt tot vertrap­peld hondje: deze dieren moesten lijden voor ‘het perfecte Hollywood-shot’

Na de dood van een paard op de set van de ‘Lord of the Rings’-reeks ‘The Rings of Power’, eerder deze week, is er heel wat controverse ontstaan rond het gebruik van dieren op een filmset. PETA roept op om echte dieren in te ruilen voor CGI-beelden, die door computers worden gemaakt. Het is namelijk niet de eerste keer dat dieren het slachtoffer worden van ‘slechte werkomstandigheden’. Van een bijna-verdronken tijger tot het uilenschandaal bij ‘Harry Potter’: dierenleed op de set is iets van alle tijden. “De dolfijn die Flipper speelde, hield haar adem in tot ze dood was.”