Kevin Janssens over extreme transformatie voor ‘De Patrick’: “Ik was heel depressief tijdens de opnames”

De film van Tim Mielants gaat over Patrick, die samen met zijn ouders op een nudistencamping woont en werkt. Op een dag overlijdt zijn vader en moet Patrick de leiding nemen. Hij is echter afgeleid: zijn geliefde hamer is verdwenen. Wat een simpele zoektocht lijkt, mondt uit in een existentiële queeste. Kevin Janssens, alias Patrick, praat met Michaël Pas in Cinema Canvas uitgebreid over de film.

“Er is een heel lang proces voorafgegaan aan dat personage. Toen Tim mij vroeg voor die rol, was ik eigenlijk verbaasd. ‘Waarom ik?’, vroeg ik me af”, begint Janssens. Aangezien het verhaal zich afspeelt op een nudistencamping lopen de acteurs constant in hun blootje rond op de set, al vond hij dat geen probleem. “Ik wist van in het begin dat het naakt spelen ging zijn. Wat hier zo straf is, is dat het naakte niet functioneel is, er is geen seksuele connotatie. Dat is allemaal de verdienste van Tim. Voor mij was naakt eerder een kostuum, zeker met mijn 17 kilo extra. In het begin was dat misschien een beetje raar op de set, omdat je daar staat met een hele crew, maar eigenlijk ben je dat na vijf minuten al vergeten. Als je naar de film kijkt, besteedt je daar na een tijdje ook geen aandacht meer aan. Dat is opnieuw te danken aan Tim, het scenario en de regie zorgen voor die meerwaarde.”

Depressie

Patrick spelen was bijzonder zwaar voor de ervaren Janssens die al heel wat metamorfoses onderging voor diverse films en series. “Ik had maar 7 weken om dat resultaat te bekomen. Tim en ik hebben samen besloten dat ik moest verdikken. Ik wist niet waar die extra kilo’s gingen komen, want ik ben nooit mollig geweest. Op 7 weken tijd ben ik alle rommel beginnen eten die je je maar kunt bedenken.” Die transformatie heeft er serieus ingehakt bij de acteur. “Ik was vooral heel depressief tijdens die opnames. Ik heb zelfs huilend thuis gezeten. Ook op de set, ik stokte ineens en zei tegen Tim: ‘Ik kan dit niet’. Het is niet zo dat ik bang was, maar je zit gewoon vol met suikers en ik had ook last van moodswings. Intern gebeurt er echt heel veel met je.Het gaat ook over de manier waarop je beweegt. Uit mijn bed geraken of simpelweg de trap oplopen was echt moeilijk. Ik was iemand die dagelijks sportte, maar toen heb 5 maanden een totaal ander leefpatroon gehad. Ik heb misschien op fysiek vlak een risico genomen, maar dat is mijn job. Als acteur neem ik dan ook dingen uit mijn eigen leven om mijn personage mee te boetseren.” Janssens had een goede band met regisseur Tim en heeft veel persoonlijke gesprekken met hem gehad over hun ouders en hun eigen leven. Het vertrouwen met Tim was er dus zeker. “Kevin is de Vlaamse versie van Sylvester Stallone. Er zit een groot stuk van Patrick in hem. Het is heel mooi dat hij die kant van zichzelf heeft durven tonen”, klinkt het bij de regisseur.

Volledig scherm Janssens (links) kwam maar liefst 17 kilo aan voor zijn rol. © /

Nieuw project

Kevin Janssens blijft ondertussen niet stilzitten. Hij is de initiatiefnemer van een ambitieus project over Breendonk. Ondanks zijn lange voorgeschiedenis is het fort vooral bekend vanwege zijn gebruik door de Duitse bezetter als ‘SS-Auffanglager Breendonk’. In de nazi-gevangenis werden er tussen 1940 en 1944 zo’n 3600 mensen gevangen gehouden. Janssens is enorm gefascineerd door de Tweede Wereldoorlog en werd omver geblazen door de verhalen van de overlevenden en de mensen die daar gestorven zijn. Nu wil hij een zesdelige fictiereeks maken over Breendonk. “Ik ben ongeveer anderhalf jaar geleden met het idee naar het productiehuis gestapt. Die mensen hebben mij in contact gebracht met documentairemaker Filip Lenaerts, bekend van ‘In de ban van Tsjernobyl’ en ‘Tytgat Chocolat’. Nu schrijf ik samen met hem het scenario en ik zal ook meespelen in de reeks.”

“Het is een belangrijk project voor mezelf. Daarnaast is het ook van belang dat er zoiets over onze geschiedenis gemaakt wordt. We moeten die gebeurtenissen herdenken, het is een belangrijk hoofdstuk uit onze geschiedenis. ‘Kinderen van de collaboratie’ was al een goed begin. Ik herinner me een mooie quote van Jeroen Olyslaegers. Hij zegt dat we er moeten van uitgaan dat de gruwel opnieuw kan gebeuren. Als maker heb je dan een morele verplichting. Het klopt dan ook dat fictie een wapen is tegen de realiteit.” Wanneer de reeks te zien zal zijn is nog niet bekend. Janssens benadrukt dat alles nog heel pril is.

Lees ook: