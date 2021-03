Kerstspecial ‘F.C. De Kampioenen’ krijgt DVD-editie met puzzel

Film ‘Avatar’ wordt opnieuw uitge­bracht in China, en dat zou goed nieuws kunnen zijn voor een oud record

10 maart Binnenkort kan je ‘Avatar’ uit 2009 opnieuw in de bioscoop gaan bekijken. Tenminste, als je in China woont. Regisseur James Cameron (66) brengt de film daar opnieuw uit. Daardoor wordt ‘Avatar’ mogelijk opnieuw de meest succesvolle film ter wereld, klinkt het bij The Hollywood Reporter.