Kerst komt vroeg dit jaar: derde ‘De Familie Claus’-film met Jan Decleir in de maak bij Netflix

Film ‘Doctor Strange’ kent bijzonder goed openings­week­end, ondanks kijkre­stric­tie voor jonge kinderen

De nieuwste Marvelfilm ‘Doctor Strange in the Multiverse of Madness’ heeft een bijzonder goed openingsweekend achter de rug. De film met Benedict Cumberbatch en Elizabeth Olsen in de hoofdrollen, bracht wereldwijd al 428 miljoen euro in het laatje.

9 mei