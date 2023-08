Keert Tom Holland terug als avonturier Nathan Drake? Plannen ‘Uncharted 2’ steeds concreter

film Een maand op de set, maar Vlaamse acteur is amper 3 seconden te zien in ‘Mission Impossible 7': “Tom Cruise gaf me een knikje”

‘Best gekend als schouder in ‘Mission: Impossible - Dead Reckoning Part 1’’, staat te lezen in zijn Instagram-bio. Comedian en acteur Sergej Lopouchanski (43) mag dan amper 3 seconden in beeld komen, toch staat hij naast Tom Cruise te blinken op de aftiteling van diens nieuwste film. Hoe kwam de Antwerpenaar in de blockbuster terecht? Waarom duurde de opname van zo’n korte scène toch een maand? En wat zei Tom Cruise toen hij hem ontmoette op de set? “Als Tom op de set kwam, was het zoals wanneer de ploegbaas op de werkvloer komt.”