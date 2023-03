Keanu Reeves zegt amper 380 woorden in 'John Wick 4', goed voor 6.500 dollar per woord

De gevreesde huurmoordenaar John Wick is een man van weinig woorden, welgeteld 380 dus. Verspreid over 103 dialogen in een film van 169 minuten. In bijna één derde van die dialogen, reageert het personage van Keanu Reeves dan nog met één enkel woord. Terwijl hij in de trailer van de film toch zo’n dertig woorden uitspreekt. Daarin lijkt John Wick haast ‘babbelziek’. In de eerste film in de reeks -die maar 101 minuten duurde - had de acteur nog 484 woorden. Reeves kreeg zo’n 2,5 miljoen dollar om een vierde keer in de huid van John Wick te kruipen. Omgerekend vangt hij dus 6.500 dollar per woord in de film.

Dat z’n personage zo weinig aan het woord komt, is blijkbaar een eigen keuze van Reeves. Samen met de regisseur van de film, Chad Stahelski, schrapte hij de helft van zijn dialogen in het oorspronkelijke script. Dat valt onder meer op in het duel van slechterik Marquis de Gramont (gespeeld door Bill Skarsgård). In die scène was de tekst eerlijk verdeeld, maar na het herschrijven bleven voor Reeves personage slechts enkele woorden over. Zijn langste dialoog in de film bestaat uit welgeteld één zin: “You and I left a good life behind a long time ago, my friend”.

Reeves hanteert in ‘John Wick’ meer de taal van de vuist. De acteur noemde het vierde deel eerder al de zwaarste actiefilm die hij ooit maakte. Alle stunt inoefenen duurde drie maanden. De meest uitdagende scène is een achtervolging rond de Arc de Triomphe in Parijs. Het stuur 180 graden omgooien, terwijl je je geweer laadt en schiet, voor John Wick lijkt het alvast een koud kunstje in de film.

‘John Wick: Chapter 4’ loopt nu in de bioscopen.

KIJK. In de trailer van ‘John Wick: Chapter 4' zit 10% van de tekstlijnen van Keanu Reeves

