Kate Winslet en Cameron Diaz komen na 17 jaar met vervolg van ‘The Holiday’

Film Na eerste overwin­ning in de rechtbank: Kevin Spacey heeft nieuwe filmrol te pakken

Eind oktober heeft Kevin Spacey een eerste slag gewonnen in de aantijgingen tegen hem over seksueel misbruik. Iets meer dan een maand later heeft de Amerikaanse acteur ook opnieuw een filmrol te pakken. Spacey speelt binnenkort namelijk mee in een Britse thriller.

29 november