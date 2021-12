‘Kannibaal’ Armie Hammer duikt weer op na schandaal: Disney lanceert ‘Death On The Nile’ na 2 jaar uitstel

FilmTwee jaar lang hebben ze ermee gewacht, maar nu gaat Disney toch door met de release van de Poirotfilm ‘Death on the Nile’. De reden van uitstel was acteur Armie Hammer, die één van de hoofdrollen vertolkt. Hij kwam een tijdje geleden in opspraak omdat hij enkele vrouwen zou hebben misbruikt; hij zou zich volgens hen zelfs schuldig hebben gemaakt aan een vorm van kannibalisme.

Sinds Hammers ex-vriendinnen hun boekje opendeden over de acteur, geraakt hij niet meer aan werk. Dat was een probleem voor Disney, gezien zij al een film met hem hadden opgenomen. ‘Death on the Nile’ is een grote productie met veel bekende gezichten, zoals ‘Wonder Woman’ Gal Gadot. Zij speelt de echtgenote van Hammer. Volgens insiders overwoog men even om Armie te vervangen door een andere acteur, maar dat is uiteindelijk niet gebeurd.

In de hoop dat de storm rond Armie zou gaan liggen, werd de release van de prent twee jaar uitgesteld. Nu is het wachten dan toch bijna voorbij. De studio loste de eerste trailer van de film en kondigde in één adem aan dat ‘Death on the Nile’ vanaf 11 februari in de zalen zal spelen.

Hoewel de aanwezigheid van Hammer niet wordt doodgezwegen in de trailer, valt het op dat hij maar weinig in de promobeelden voorkomt. Dat terwijl de makers vroeger zouden hebben uitgepakt met een hoofdrolspeler van dat kaliber. De focus ligt nu vooral op Gadot.

Bovendien is het nog onzeker of er een perstour in gang gezet zal worden om de film te promoten. Dat zou betekenen dat Armie interviews moet geven: een risico dat men liever niet neemt.

Ontwenningskliniek

Op 31 mei liet Armie Hammer zich opnemen in een ontwenningskliniek in Florida. De acteur lag toen al een tijdje onder vuur, nadat ex-vriendinnen met verhalen over kannibalisme en misbruik naar buiten kwamen. “Hij kerfde zijn initialen in mijn dijbeen en zoog aan het bloed”, aldus één van zijn exen. “Hij vroeg me doodserieus of ik één van mijn ribben chirurgisch wilde laten verwijderen, zodat hij ze op kon eten”, zegt een andere. Hammer - die door zijn agentschap aan de deur gezet werd en ontslag moest nemen uit enkele aankomende projecten - liet zich daarop behandelen in de kliniek voor “seks-, drugs- en alcoholproblemen”. “Hij heeft zo’n groot trauma opgelopen dat hij niet kan omgaan met de stilte, zichzelf niet aan kan kijken of zelf met z’n problemen kan omgaan”, klonk het toen.

Maar na zeven maanden gaat het beter met de acteur. Hij heeft eerder deze maand de ontwenningskliniek verlaten. “Hij doet het echt goed en dat is geweldig nieuws voor zijn familie. Hij is terug op de Kaaimaneilanden.” Hammer zou er bovendien naar uitkijken om de feestdagen met zijn kinderen door te brengen. Nadat het schandaal uitlekte, vroeg zijn vrouw Elizabeth Chambers de scheiding aan. Ze hebben samen twee kinderen.

LEES OOK