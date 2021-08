K3-film ‘Dans van de Farao’ bereikt kaap van 100.000 bezoekers

Film Jennifer Coolidge over de 20ste verjaardag van ‘Legally Blonde’: “Het gaat sowieso speciaal worden”

9 juli Jennifer Coolidge (59), beter bekend als Paulette Bonafonté uit ‘Legally Blonde’, heeft in een interview met Entertainment Tonight wat meer verteld over de derde film. Daarnaast had ze het in het gesprek ook over het 20-jarige jubileum van de eerste film.