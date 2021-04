Justin Timberlake weigerde in 2011 de presentatie van de Oscars

FILMDe Oscaruitreiking van 2011 is er eentje die niet snel vergeten zal worden. Anne Hathaway (38) en James Franco (42) waren presentatoren van dienst. Die kregen nadien heel wat kritiek. Nu blijkt dat James niet de eerste keuze was. In een interview met ‘The Ringer’ vertellen de schrijvers van de show dat ze de rol eerst aan Justin Timberlake (40) hadden gegeven.

De stafleden die dat jaar achter de schermen bij de Oscars werkten, begrijpen de harde kritieken wel. “Anne was er helemaal klaar voor en wilde zich ook de volle 110 procent smijten, James zag eruit alsof hij een dutje had gedaan en net wakker was. Het was net alsof je naar een tennismatch keek en een van de spelers in jeans op het veld stond. Van een ongemakkelijke blind date gesproken.”

De schrijvers vragen zich nu wel af of het beter was geweest als Justin de presentatie op zich had genomen. De acteur wilde wel, maar doordat zijn film ‘The Social Network’ meerdere keren genomineerd was, sloeg hij het aanbod af. De film won uiteindelijk 3 Oscars. Eentje voor ‘Beste bewerkte scenario’, ‘Beste montage’ en ‘Beste originele muziek’.

Justin werd sindsdien nooit meer gevraagd om te presenteren, maar de Oscars gaan de laatste jaren ook zonder presentator door. In 2018 zou normaal komiek Kevin Hart de show presenteren, maar die trok zich terug nadat er enkele oude uitspraken over homoseksualiteit verschenen. De organisatoren beslisten daarom om zonder presentator verder te gaan.

Corona-uitreiking

De uitreiking van dit jaar, die plaatsvindt op 25 april, zal er ook anders uitzien dan de voorbije edities. De producers willen de awardceremonie namelijk als een soort film in beeld brengen en niet langer zoals een televisieshow. Dat maakte de organisatie vorige maand al bekend in een persbericht. In maart kregen alle genomineerden bovendien al een brief met richtlijnen voor de show. Toen al maakten de producers bekend dat een videocall via Zoom geen optie was. “Aan de personen die niet aanwezig kunnen zijn, willen we laten weten dat er dit jaar geen Zoom-optie is”, klonk het onder meer in de brief.

De genomineerden kunnen hun award alleen in ontvangst nemen op een van de twee locaties in L.A. waar de ceremonie plaatsvindt: het gebruikelijke Dolby Theatre en het treinstation Union Station. Onder andere Brad Pitt, Halle Berry en Reese Witherspoon mogen een award uitreiken. De organisatie zegt ook dat ze er alles aan zullen doen om de show zo veilig en aangenaam mogelijk te laten verlopen. “ Het virtuele aspect doet al onze inspanningen geen eer aan.”

