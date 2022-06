Julie Andrews na 57 jaar herenigd met de ‘Von Trapp’-kinderen uit ‘The Sound of Music’

FILMIn 1965 kroop Julie Andrews (86) in de huid van het legendarische personage Maria uit ‘The Sound of Music’. 57 jaar later is de film nog steeds een begrip. Nu de actrice herenigd werd met de ‘von Trapp’-kinderen, slaan dan ook vele harten over.

Julie Andrews werd donderdag ter ere van haar indrukwekkende carrière in de bloemetjes gezet. De actrice ontving een ‘Life Achievement Award’ van de American Film Institute’s (AFI). De rol van Maria in ‘The Sound of Music’ betekende zonder twijfel veel in haar carrière, vandaar dat de toenmalige ‘von Trapp’-kinderen ook van de partij waren. Helaas kon de cast niet compleet zijn. Twee van de kinderen (Charmian Carr en Heather Menzies-Urich), en vader von Trapp (Christopher Plummer) zijn intussen overleden. Toch blijft het een bijzonder beeld, 57 jaar later.

(Lees verder onder de foto.)

Volledig scherm Van links naar rechts: Debbie Turner, Angela Cartwright, Julie Andrews, Nicholas Hammond, Kym Karath en Duane Chase © Getty Images for AFI

Van professioneel skiester tot Spiderman

Debbie Turner (65) speelde destijds de zevenjarige Marta von Trapp. Haar acteercarrière was maar van korte duur, want na ‘The Sound of Music' ging ze gewoon weer naar school. Uiteindelijk kan ze wel skiën als een pro over ‘the hills’ want ze is professioneel skiester.

Angela Cartwright (69) vertolkte de rol van Brigitta von Trapp, die negen was in 1965. Daarna bleef Angela haar ambities als actrice nastreven. Haar laatste rol is die van Sheila Harris in ‘Lost in Space’ in 2019.

Nicholas Hammond (72) speelde de veertienjarige Friederich in ‘The Sound of Music’. In de jaren 70 kon hij nog een opvallende rol op zijn palmares zetten: die van Peter Parker oftewel Spiderman in de tv-serie ‘The Amazing Spider-man’.

Kym Karath (63), de jongste Von Trapp, kende vooral een filmcarrière als kind. Haar personage Gretl was amper zes. Sinds ‘The Sound of Music’ speelde ze nog enkele rolletjes tot begin jaren 80.

Duane Chase (72), beter bekend als de tienjarige Kurt Von Trapp, gooide zijn carrière 180 graden om. Na zijn rol als Kurt ging hij aan de slag als software ingenieur.

