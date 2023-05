Jude Law liet walgelijk geurtje van bloed, uitwerpselen en zweet maken om Hendrik VIII te spelen

Film Kickboks­kam­pi­oen Rico Verhoeven debuteert als actieheld: “Maar een Oscar zal ik nooit winnen”

Met ‘Black Lotus’, vanaf vandaag in de bioscoop te zien, gaat de vurigste wens van Rico Verhoeven, (34), een voormalig kickbokskampioen in vervulling: een hoofdrol in een actiefilm. Het zijn zijn eerste voorzichtige stappen om in de voetsporen van zijn jeugdidolen Arnold Schwarzenegger en Jean-Claude Van Damme te treden. Of hij nerveus is voor de respons? “Afkraken is het makkelijkste wat er is”, aldus Verhoeven, die wel beseft dat zijn debuut wellicht geen blockbuster wordt. “Toen ik begon met kickboksen, was ik ook niet in de eerste wedstrijd meteen wereldkampioen.”