Jude Law legt zich neer bij vertrek Johnny Depp uit ‘Fantastic Beasts’-filmreeks

Vorige week werd bekend dat Johnny niet terugkeert als Grindelwald in de ‘Fantastic Beasts’-filmreeks. Studio Warner Bros heeft hem gevraagd op te stappen nadat hij zijn rechtszaak tegen The Sun had verloren. De acteur had de krant aangeklaagd om een oud artikel waarin hij een "vrouwenmishandelaar" genoemd wordt, na beschuldigingen van zijn ex-vrouw Amber Heard. Volgens de rechter was er niet voldoende bewezen dat de beweringen in het artikel niet waar zijn. De rechter oordeelde dat er dus geen sprake was van smaad.

Johnny, die in hoger beroep gaat tegen de uitspraak en ontkent losse handjes te hebben, respecteerde het besluit dat hij vervolgens zijn rol in de Harry Potter-spinoff moest neerleggen. Zijn vertrek is wel vreemd, vindt Jude, die de rol van Perkamentus speelt in de filmreeks. "Johnny had er volgens mij al een hele draaidag op zitten", vertelt hij aan Entertainment Tonight.

Mads Mikkelsen

Maar dat zijn collega niet te zien zal zijn in de film is niet anders, vindt de acteur. "In een franchise als deze nemen de filmstudio's de grote beslissingen", aldus Jude. "En daar moet je je bij neerleggen, want we zijn maar een lid van het team.”

Naar de vervanger van Johnny wordt nog gezocht. Mads Mikkelsen zou in gesprek zijn voor de rol van de slechte tovenaar.