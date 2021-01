“Josh Duhamel vervangt Armie Hammer in nieuwe film na kannibaal-schandaal”

Film ‘Wonder Woman 1984' breekt lockdownre­cord in VS, studio kondigt meteen nieuwe film aan

28 december De film ‘Wonder Woman 1984' heeft 16,7 miljoen dollar opgehaald in het openingsweekend van de film in de VS. Dat is het hoogste bedrag in een eerste weekend sinds het begin van de coronacrisis, maar nog altijd zo’n 84 procent minder dan de eerste film uit 2017 binnenbracht in de eerste dagen.