Jordan Peele lanceert trailer van nieuwe horrorfilm ‘Nope’

Als twee druppels water: actrice Viola Davis schittert als 'First Lady' Michelle Obama in nieuwe serie

Op 17 april komt Showtime met een nieuwe serie over de Amerikaanse presidentsvrouwen, genaamd ‘The First Lady’. Viola Davis vertolkt er Michelle Obama, Michelle Pfeiffer speelt de rol van Betty Ford en Gillian Anderson is Eleanor Roosevelt. In de trailer is te zien hoeveel er is ingezet op gelijkenissen met de echte ‘first ladies’. Vooral Viola Davis lijkt als twee druppels water op Michelle Obama.

18 februari