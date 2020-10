Jonge ster uit ‘Love Actually’ noemt populaire kerstfilm seksistisch: “Vrouwen waren passieve objecten”

Lulu speelde in ‘Love Actually’ Daisy, de dochter van actrice Emma Thompson. “Ik heb er geen spijt van dat ik aan de film heb meegedaan”, klinkt het. “Ik was dan ook nog heel jong. Ik was 12 toen ik Daisy speelde. Maar vandaag moet ik voorzichtig zeggen dat ik de film echt sh*t vind.”

“Het is allemaal zo melig, en dat is sowieso al niet mijn stijl”, gaat Popplewell verder. “Maar ik heb vooral een probleem met de manier waarop vrouwen erin worden voorgesteld. Het zijn allemaal passieve objecten die veroverd moeten worden door de mannen. Ik besef dat Richard Curtis de film heeft geschreven in de tijdsgeest van toen. Het was immers nog maar 2003 toen de prent uitkwam. Welk excuus hij gebruikt voor zijn meer recente werk weet ik niet”, lacht ze. “Maar ik geef toe dat er in die tijd minder aandacht was voor feminisme.”