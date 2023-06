Johnny Depp niet meer te zien in vervolg ‘Pirates of the Caribbean’: is dit het einde van Jack Sparrow?

FILMDe zesde film van ‘Pirates of the Caribbean’ zal er één zijn zonder de Amerikaanse acteur Johnny Depp (59). Dat heeft Sean Bailey, één van de bazen bij Disney Studio Motion Picture Production, onthuld in een interview met ‘The New York Times’. Het lijkt er dus op dat de fans hun geliefde personage Captain Jack Sparrow niet meteen zullen terugzien.

“We denken dat we een heel goed, opwindend verhaal hebben dat een eerbetoon zal zijn aan de films die eerder zijn gemaakt en ook iets nieuws te bieden heeft”, vertelde Bailey over de toekomstige ‘Pirates of the Caribbean’-films. Een toekomst zonder Johnny Depp. “We hebben over dit project geen gesprekken gehad met hem”, klonk het resoluut.

Hoewel Captain Jack Sparrow een belangrijk personage was in de populaire franchise, is het nieuws niet geheel verrassend. In het verleden uitte Depp openlijk zijn teleurstelling dat Disney de acteur niet steunde tijdens de rechtszaken die tegen hem liepen. De Hollywoodster kwam in opspraak door een rechtszaak met zijn ex-vrouw Amber Heard. Depp beschuldigde Heard van laster nadat ze een opiniestuk schreef voor ‘The Washington Post’, waarin ze hem onrechtstreeks zou hebben beschuldigd van huiselijk geweld. Daarnaast beschuldigde ze hem ook van overmatig alcohol- en drugsgebruik. Vervolgens werd de ‘Pirates of the Caribbean’-ster persona non grata. Heard kloeg hem op haar beurt aan wegens laster en eerroof.

De beruchte rechtszaak tussen Amber Heard en Johnny Depp beheerste vorig jaar zes weken lang het nieuws. De jury koos uiteindelijk grotendeels de kant van Depp. Na het verdict begon de ster opnieuw aan zijn imago te werken. Intussen krijgt de acteur opnieuw filmaanbiedingen, al lijkt zijn rol als Captain Jack Sparrow nu verleden tijd.

Lees meer onder de foto.

Volledig scherm Johnny Depp als Captain Jack Sparrow. © RV

Zwarte lijst

Het is zes jaar geleden dat de laatste film, ‘Pirates of the Caribbean: Dead Men Tell No Tales’, verscheen. In 2021 onthulde Johnny Depp dat hij graag opnieuw in de huid zou kruipen van Jack Sparrow. Al kwam hij daar eerder dit jaar weer op terug, tijdens de rechtszaak tegen zijn ex-vrouw Amber Heard. Daar vertelde hij dat hij zijn populaire rol nooit meer wilde hernemen. Door de beruchte smaakzaak belandde de Amerikaanse acteur op de zwarte lijst. Hij verloor zijn rol als Grindelwald in de ‘Fantastic Beasts’-saga en Disney onthulde toen al dat ze hem wilden schrappen uit de zesde film van de ‘Pirates of the Carribean’. En dat is nu bevestigd.

De eerste vijf films van ‘Pirates of the Carribean’ brachten in totaal ruim 4,5 miljard dollar op. Het was de eerste franchise waarvan meer dan één film door de miljardgrens ging: zowel ‘Dead Man’s Chest’ (2006) als ‘On Stranger Tides’ (2011) haalden dat grandioze bedrag binnen.

KIJK. ‘Rottende tanden’ van Johnny Depp stelen de show in Cannes

KIJK. Johnny Depp kruipt nog eens in de huid van Jack Sparrow

LEES OOK: