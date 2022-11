Johnny Depp keert niet terug in ‘Pirates of the Caribbean’

De geruchten begonnen woensdag te circuleren na een rapport waarin werd beweerd dat de naam van Depp te zien was op een callsheet voor de nieuwe film van ‘Pirates of the Caribbean’. Bronnen bevestigen echter aan de Britse krant ‘Daily Mail’ dat die informatie onjuist is. Afgelopen juni liet ook het management van de acteur weten dat er geen onderhandelingen met de populaire franchise waren.

Het is intussen vijf jaar geleden dat de laatste film, ‘Pirates of the Caribbean: Dead Men Tell No Tales’, verscheen. In 2021 onthulde Johnny Depp dat hij graag opnieuw in de huid zou kruipen van Jack Sparrow. Al kwam hij daar eerder dit jaar weer op terug, tijdens de rechtszaak tegen zijn ex-vrouw Amber Heard. Daar vertelde hij dat hij zijn populaire rol nooit meer wilde hernemen. Na de beruchte smaakzaak belandde de Amerikaanse acteur dan ook op de zwarte lijst. Hij verloor zijn rol als Grindelwald in de ‘Fantastic Beasts’-saga en Disney had hem uit een mogelijk zesde ‘Pirates of the Carribean’-film geschrapt.