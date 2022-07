Johnny Depp heeft opnieuw filmrol te pakken: zijn eerste Franstalige film

Johnny haalt zijn meest koninklijke zelve naar boven naast Maiwenn Le Besco (46). Zij regisseert de film en vertolkt de rol van Jeanne du Barry, de minnares van koning Louis. De film is de eerste Franstalige van Depp en wordt deze zomer ingeblikt. Waarschijnlijk verschijnt ‘La Favorite’ in 2023 in de cinemazalen.

Opnieuw een rol van formaat voor Johnny, niet alleen rolgewijs. Naar verluidt rekent de acteur minstens 20 miljoen dollar (19,7 miljoen euro) voor de job. ‘La Favorite’ is de eerste film die Johnny weer verwelkomt in Hollywood. Sinds de geweldbeschuldigingen van zijn ex-vrouw Amber Heard zette een groot deel van de filmindustrie de acteur op een zwarte lijst. Sinds zijn overwinning in de rechtbank is hij weer gewild. Depp zou dan ook in gesprek zijn met Disney. Die zouden hem 301 miljoen dollar (297,7 miljoen euro) bieden om opnieuw Jack Sparrow te spelen in ‘Pirates of the Carribean’.