‘John Wick 4’ opent met beste cijfers van de reeks

In de gloednieuwe film vindt huurmoordenaar John Wick (Keanu Reeves) een nieuwe tegenstander in De Markies (Bill Skarsgard). De reeks is al bijna tien jaar zeer populair vanwege de originele gevechten. Het vierde deel van ‘John Wick’ is opgedragen aan acteur Lance Reddick, die in de filmreeks de rol van Charon speelt. Hij is de conciërge van het Continental Hotel in New York en speelt een belangrijke rol in de verhalen. Reddick, ook bekend van ‘The Wire’, overleed vorige week op 60-jarige leeftijd.