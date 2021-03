Johan Heldenbergh schittert in trailer van ‘Mijn vader is een saucisse’

Film‘Mijn vader is een saucisse’ is de eerste Vlaamse prent die dit jaar in de zalen te zien zal zijn. De feelgoodfilm, met hoofdrollen voor Johan Heldenbergh (54), Hilde De Baerdemaeker (42) en nieuwkomer Savannah Vandendriessche (12), verschijnt op 19 mei, tenminste als de bioscopen tegen dan weer de deuren mogen openen.

‘Mijn vader is een saucisse’ is het speelfilmdebuut van regisseur Anouk Fortunier. De trailer toont een welgekomen portie feelgood over een prettig gestoorde familie, en meer bepaald de band tussen vader Paul (Heldenbergh) en zijn dochter Zoë (Vandendriessche). Wanneer Paul in een bevlieging zijn job als bankier opgeeft om acteur te worden, is zijn vrouw daar allesbehalve blij mee. Zoë gelooft als enige in haar vader, en duikt samen met hem het avontuur in.

Na internationale projecten als ‘The Zookeeper’s Wife’, ‘The Hummingbird Project’ en ‘Quo Vadis, Aida?’ vertolkt Johan Heldenbergh voor het eerst sinds ‘The Broken Circle Breakdown’ opnieuw een hoofdrol in een Vlaamse film. Naast Hilde De Baerdemaeker en Savannah Vandendriessche duiken ook onder andere Frank Focketyn en Chokri Ben Chikha op in de komedie. Het scenario is van de hand van Jean-Claude van Rijckeghem (‘Aanrijding in Moscou’, ‘Zagros’) en is gebaseerd op de novelle ‘Mon père est une saucisse’ van Agnès de Lestrade.

De film gaat nu zaterdag 20 maart in wereldpremière op het (online) Cinequest Filmfestival in San Jose in Californië.

