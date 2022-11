Joe Jonas was bijna Spider-Man geweest: “Ik was zo enthousiast”

“Ik was jaren geleden in de running voor de rol van Spider-Man. Ik was zo enthousiast over mijn auditie. Ik weet nog dat het echt iets groot was toen”, onthult Joe in de podcast ‘Just For Variety With Marc Malkin’. “Even later mocht ik terugkeren voor de callbacks. De regisseur Marc Webb was toen ook een regisseur voor videoclips, dus ik had het gevoel dat ik een streepje voor had.” Uiteindelijk bleek dat niet zo te zijn. “Andrew Garfield kreeg de rol. En hij was uiteraard de juiste keuze”, aldus Joe. “Op het moment zelf was ik teleurgesteld en verslagen, maar nadien moest ik wel toegeven dat degene die het kreeg briljant is.” Hoewel Joe de rol niet kreeg, kroop hij vroeger wel in de huid van Spider-Man. “Ik had een Spider-Man kostuum als kind", legt hij uit. “Jammer genoeg heb ik het échte pak nooit mogen passen.”