Joaquin Phoenix kruipt in de rol van Napoleon Bonaparte

Film Tyra Banks onthult: “Er komt een reboot van ‘Coyote Ugly’”

9 oktober Er is een reboot van ‘Coyote Ugly’ in de maak. Dat heeft Tyra Banks (46) verklapt in ‘The Kelly Clarkson Show’. "Ik zou vandaag een videocall hebben over de nieuwe film. Maar nu zit ik hier”, vertelde de actrice die in de originele prent uit 2000 barvrouw Zoë vertolkt.