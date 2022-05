Jennifer Lopez stelt zich kwetsbaar op in nieuwe documentaire: “Ik had echt weinig zelfvertrouwen”

De film focust zich vooral op ‘het tweede deel’ van het leven van de 52-jarige zangeres, “waarin ze haar ontwikkeling als latina, moeder en artiest blootlegt”. In de trailer vertelt Lopez bijvoorbeeld over de vele kritiek die ze van de media kreeg. Zo kreeg de zangeres vaak te horen dat ze een “diva” zou zijn. “Ik geloofde oprecht wat er allemaal over mij werd gezegd.” Daarnaast geeft Jennifer Lopez ook toe dat ze het moeilijk had met het feit dat niemand haar serieus leek te nemen. Als gevolg worstelde ze met haar zelfvertrouwen. “Het was moeilijk. Ik had gewoon een heel laag zelfbeeld”, legt de ster uit. In de eerste beelden van ‘Halftime’ krijgen we ook nog Ben Affleck, de verloofde van de J.Lo , te zien. De acteur herinnert zich nog dat hij contact had met Lopez terwijl ze worstelde met alle media-aandacht en kritiek. “Ik vroeg haar: ‘Heb je hier geen last van?’ En ze zei: ‘Ik had dit verwacht’”, aldus Affleck.