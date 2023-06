Jennifer Lawrence over naaktscène ‘No Hard Feelings’: “Ik dacht er niet eens over na”

Film Ubisoft onthult nieuwe beelden van langver­wach­te videogame 'Avatar: Frontiers of Pandora’

‘The Way of Water’, de meest recente film in de populaire ‘Avatar’-saga, is al enkele maanden uit, maar nu kunnen fans zichzelf onderdompelen in de wereld van Pandora. Ubisoft onthulde immers zopas enkele indrukwekkende beelden van hun gloednieuwe videogame ‘Avatar: Frontiers of Pandora’.