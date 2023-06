Jennifer Lawrence over naaktscène ‘No Hard Feelings’ én kus met Liam Hemsworth

Lawrence speelt in haar nieuwe film ‘No Hard Feelings’ aan de zijde van Andrew Barth Feldman. Tijdens één scène zien we haar naakt op het strand. Die opnames verliepen naar verluidt heel vlot. “Iedereen in mijn leven en mijn team vroeg: ‘Weet je het zeker?’, maar ik dacht er niet eens over na. Het was hilarisch voor mij”, lacht Lawrence.

Seksueel getinte humor

De opnames van het strandtafereel namen een dag in beslag. “De acteurs moesten veel repeteren om zich voor te bereiden”, aldus de actrice. Ondanks de seksueel getinte humor en pikante scènes, voelden de acteurs zich veilig op de set, bevestigt ook Feldman. “Bij elke situatie waarin onze personages terechtkomen, lachten we ons kapot. Het voelde helemaal niet raar of onveilig. Integendeel, het was een zeer professionele omgeving”, klinkt het. De sekskomedie debuteerde op 23 juni in de bioscoop en bracht op de openingsdag een kleine 6 miljoen euro op.

Kus met Liam Hemsworth

Jennifer Lawrence was ook openhartig over haar kus met Liam Hemsworth. In de Amerikaanse talkshow ‘Watch What Happens Live’ met Andy Cohen ontkent ze met klem dat zij met Hemsworth heeft gezoend terwijl hij een relatie had met Miley Cyrus. Cohen wees Lawrence erop dat er geruchten gingen over een vermeende affaire tussen de actrice en Hemsworth vlak nadat de videoclip van het lied ‘Flowers’, een breakup-song van Cyrus, uitkwam. “Daar is niets van waar”, zegt Lawrence daarover. “Totale onzin. We weten allemaal dat Liam en ik elkaar een keer hebben gezoend. Dat was jaren nadat zij uit elkaar gingen.” Die zoen vond plaats in 2015, terwijl Hemsworth en Cyrus in 2013 uit elkaar gingen. In 2016 kwamen de twee weer samen, om in 2019 weer uit elkaar te gaan.