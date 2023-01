Jennifer Aniston hangt aan Eiffeltoren in officiële trailer ‘Murder Mystery 2'

Film ‘Avatar 2' steekt ‘Avengers: Infinity War’ voorbij en is nu vierde best verdienen­de film ooit

James Cameron’s vervolg op ‘Avatar’ is nu de vierde best verdienende film aller tijden en passeert daarmee ‘Avengers: Infinity War’. ‘Avatar: The Way of Water’ heeft inmiddels 2,054 miljard dollar opgebracht aan de wereldwijde box office. ‘Infinity War’ had een even indrukwekkend totaal van 2,052 miljard dollar, na de release in 2018. Dat meldt Variety.

28 januari