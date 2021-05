Jawel: Spice Girls houden reünie op witte doek in nieuwe film

De band zou, volgens The Sun, momenteel al in gesprek zijn met een scenarist voor hun nieuwe film. Dat wordt een vervolg op de hitfilm ‘Spice World’. De film uit 1997 volgt de band tijdens de voorbereiding van een concert in de Royal Albert Hall in Londen. ‘Sporty Spice’ Melanie C, ‘Baby Spice’ Emma Bunton en ‘Scary Spice’ Mel B zouden het nieuwe project helemaal zien zitten en hopen dat ze met de film ‘Posh Spice’ Victoria Beckham kunnen overtuigen om opnieuw bij de band te komen. Het brein achter dit alles is niemand minder dan ‘Ginger Spice’ Geri Halliwell.

“De 4 ex-leden waren al lange tijd aan het nadenken om iets te doen rond de 25e verjaardag van de film. Een humoristisch vervolg van ‘Spice World’ leek hen wel een leuk idee. Melanie C, Mel B, Emma en Geri staan de volle 100 procent achter deze film en willen dan ook dat het opnieuw een succesverhaal wordt. De voorbereidingen zijn volop aan de gang, zo is er zelfs al een scenarist aangenomen”, zegt een bron aan The Sun.

Manager Geri

In 2019 kwam de band opnieuw samen voor een nieuwe wereldtour. Ook manager Simon Fuller was opnieuw van de partij, al was zijn bijdrage van korte duur. Officieel vertrok Simon omdat hij zich wilde concentreren op andere projecten. Sinds zijn vertrek is Geri aangesteld als manager van de groep. “Geri is nu min of meer onze manager. Een zware taak voor haar, want wij zijn niet echt te managen”, zei bandlid Mel C vorig jaar.

Victoria Beckham ging niet mee op tour omdat ze zich op andere dingen wilde focussen. “Ik heb er lang over nagedacht of ik mee zou gaan of niet, maar alles lijkt zo anders nu. In plaats van op het podium te staan, concentreer ik me nu liever op mijn gezin en mijn bedrijf”, aldus Victoria.

De Spice Girls hadden van 1996 tot 2001 enorm veel succes. De Britse groep verkocht wereldwijd meer dan 90 miljoen albums en scoorde negen keer een nummer een-hit in de Engelse hitlijsten. In 1998 verliet Geri Halliwell de band om een solocarrière op te starten. Het is van de Olympische Spelen in 2012 geleden dat de voltallige groep nog optrad.

Lees ook