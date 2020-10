Jared Leto keert terug als Joker in Zack Snyders ‘Justice League’

Celebrities Weg van de wereld: Jared Leto ging 12 dagen mediteren en was niet op de hoogte van coronacri­sis

17 maart Jared Leto (48) was in shock toen hij maandag terugkeerde van een twaalfdaagse stille meditatie in de woestijn. De ‘Suicide Squad’-acteur had al die tijd geen nieuws gehoord over het coronavirus.