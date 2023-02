Jane Fonda vol lof over Belgische Oscarinzending ‘Close’: “Fantastische film”

Ze noemt ‘Close’ een “fantastische film” en vooral het centrale thema, puberjongens die elkaar vinden, spreekt haar aan. “Onze cultuur zegt eigenlijk: ‘Als je een man wil zijn, dan mag je niet huilen.’ Er is een fantastische film die daarover gaat en genomineerd is voor een Oscar: ‘Close’”, klonk het. “Als jongens klein zijn dan knuffelen ze nog, en slapen ze soms zelfs samen. Er is intimiteit, tot ze naar school gaan en in hun adolescentie komen. Dan horen ze ineens ‘Ben je verwijfd?’. Ze schamen zich en trekken zich terug. En dat is zó jammer. Ik vind het echt een verlies van menselijkheid voor onze cultuur, dat mannen geen kwetsbaarheid mogen tonen. Wat ik wil doen, is dat veranderen.”