Jan Verheyens ‘Red Sandra’ met Sven De Ridder valt internationaal in de prijzen

FILM‘Red Sandra’ mag dan misschien nog niet te zien zijn in de Belgische bioscopen, volgens internationale critici is de prent zeker een bezoekje waard. De film viel afgelopen weekend drie keer in de prijzen op het Zweedse Hope International Film Festival. ‘Red Sandra’ kreeg onder meer de awards voor Best Film en Best Screenplay. Sven De Ridder (47), die meespeelt in de film, viel ook in de smaak. Hij kreeg de prijs van Best Actor.

‘Red Sandra’ is het waargebeurde verhaal van de Belgische familie Massart. Het gaat over een vader die het opneemt tegen de farma-industrie om het leven van zijn dochter te redden.

Regisseurs Lien Willaert en Jan Verheyen mogen in hun handjes wrijven, want de jury was heel lovend over hun film. Ze oordeelden dat vooral het acteerwerk heel sterk was. Onder meer Sven De Ridder, Elke Van Mello, Sara De Roo, Karel Vingerhoets, Pepijn Caudron, Jan Hammenecker, Robbie Cleiren en Vincent Van Sande spelen mee in het drama. Sven mocht zijn acteerprestatie zelfs bekronen met een award voor Best Actor.

Ook de awards voor Best Film en Best Screenplay werden binnengehaald. “De film is een rollercoaster van het begin tot het einde. Het is een aangrijpende film maar doordat de kinderlijke wereld van Sandra zo mooi in de film verwerkt is, is het soms ook grappig en niet te zwaar,” aldus de jury.

Zaterdag 2 oktober is ‘Red Sandra’ voor het eerst te zien in België op de 35ste editie van het Festival International du Film Francophone in Namur. Producent Peter Bouckaert en regisseur Lien Willaert zullen daar aanwezig zijn. Daarnaast trekt de film ook de wereld rond, want ‘Red Sandra’ zal nog voorgesteld worden op het filmfestival in Duitsland en Zuid-Afrika. Eind oktober zal de film in première gaan in de Vlaamse bioscopen.

