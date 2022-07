Jan Verheyen toont zijn indrukwekkende horrorverzameling: “Sommige zijn véél geld waard”

Het zijn drukke tijden voor Jan Verheyen: hij zit volop in de postproductie van een documentairereeks die hij gemaakt heeft over het Heizeldrama en hij zit in volle voorbereiding van ‘Het geheugenspel’, een film die hij samen met zijn echtgenote Lien in augustus begint te draaien en waarvoor ze enkele maanden verkassen naar Nederland, waar de film grotendeels wordt opgenomen. Toch vond de regisseur de tijd om ons bij hem thuis te ontvangen om over zijn grote passie te praten: horrorfilms uit de jaren 70. Als we zijn bureau binnenkomen, valt ons meteen de grote kast op waarin duizenden dvd’s staan. Ze neemt een hele muur in beslag. “Het zullen er ondertussen zo’n 4.000 zijn”, zegt hij. “Misschien meer. Ze staan allemaal alfabetisch gerangschikt, en volgens genre: tv-reeksen, verzamelboxen, films enzovoort… Hier staat zowat het aantal wat vroeger een videotheek in huis had. En neen, ik heb ze niet allemaal gezien. Er staan er nog in de verpakking. Ik heb het eens uitgerekend: als ik alles nog wil bekijken en lezen - want ik heb ook een grote boekenverzameling (wijst naar de andere kant van de kamer) - vóór mijn dood, dan moet ik morgen met pensioen gaan. (lacht) Anders geraak ik er wellicht niet.”