Jan Verheyen tevreden dat bioscopen terug open mogen: “We kunnen de filmzomer nog redden”

FILMFilmmaker en woordvoerder van de Belgische bioscopen Jan Verheyen (58) is maar wat blij dat de cinema’s op 9 juni weer mogen openen. “We zullen de filmzomer zeker nog kunnen redden, al wordt het in het begin met de nodige regels, zoals minder volk en geen snacks in de zalen. Dit najaar zullen we de bioscopen weer kennen zoals we gewoon zijn, met blockbusters en zonder restricties. Dan gaan we 100 procent knallen.”

Na maanden vol onzekerheid is Jan Verheyen zeer blij dat het Overlegcomité nu eindelijk klare wijn schenkt. “Duidelijkheid is heel belangrijk voor onze sector. We hebben de deuren een half jaar moeten sluiten en dat heeft natuurlijk consequenties. Zo hebben we veel premières moeten uitstellen of zijn de films verschenen op streamingsdiensten.”

Blockbusters

Een imposant filmaanbod zal nog even op zich laten wachten. “Er zullen nog niet zoveel grote films op de affiche staan in het begin, al is het aanbod toch al aantrekkelijk voor een leuke filmzomer.” Komende maanden zal het publiek onder meer kunnen genieten van ‘A Quiet Place Part II’, ‘Wrath of Man’ of ‘Red Sandra’. De grootse release sinds de pandemie was ongetwijfeld ‘Godzilla vs. Kong’. “Die film is enkele maanden geleden verschenen op de streamingsdienst HBO Max”, vertelt Verheyen. “Toen hij even geleden toch in de Amerikaanse bioscopen kwam, was het even nagelbijten of er nog mensen zouden gaan kijken. Maar heel de filmsector is positief verrast: de kaskraker heeft ondertussen al 100 miljoen dollar (zo’n 82 miljoen euro) opgebracht in de cinema’s. Dat is goed nieuws.”

Nu zullen er wel nog heel wat richtlijnen zijn waar het publiek zich aan moet houden. “Voor ons is het ook nog niet duidelijk welke regels er zullen gelden in de filmzalen, maar ik denk dat we in het begin geen eten mogen verkopen, de zalen niet vol mogen steken en mondmaskers de norm zullen zijn. Als de cijfers het toelaten, zal er dan versoepeld worden en mogen de zalen weer op volle capaciteit draaien. Dit najaar zullen we de bioscopen weer kennen met blockbusters en zonder restricties, dan gaan we 100% knallen.” De komende dagen zal de sector samenzitten om al de regels te bespreken en om te beslissen welke films er wanneer op de markt komen. “Alle titels moeten verdeeld worden over de komende weken of maanden. Het is voor niemand interessant dat er 15 films in 1 week uitkomen. Iedereen zal zijn plekje krijgen, maar geduw en getrek kunnen we nu wel missen.”

Amper één cinema gestopt

Hoewel het economisch knokken was voor de bioscopen, viel het voor de Belgische zalen al bij al wel mee, volgens Verheyen. Hij denkt niet dat ons cinemapark uitgedund zal worden. “Op de Belgische markt heb je twee soorten spelers. Enerzijds de grote bioscoopketens zoals Kinepolis. Zij hadden een grote buffer, waardoor ze deze crisis konden doorkomen. Anderzijds heb je ook de kleine bioscopen die vaak eigendom zijn van de uitbaters, waardoor ze geen zware huur moeten betalen. Enkel in Knokke is er één cinema gestopt, maar die ging sowieso al sluiten. In Amerika ligt dit anders. Daar huren bioscopen vaak ruimtes in shoppingcenters. Zij moesten huur blijven betalen en hadden het dus veel moeilijker om te overleven.”

