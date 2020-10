Jan Verheyen over carrière van overleden Sean Connery: “Hij is er goed in geslaagd om rol van Bond van zich af te schudden”

De meeste mensen kennen Connery voor z'n vertolking van geheim agent ‘007', maar Verheyen benadrukt dat de acteur veel straffe dingen gedaan heeft in z'n carrière. “Hij was een ontzettend veelzijdig acteur en was in bijna 100 films en series te zien. Dat hij er nu niet meer is, doet me wel wat, omdat hij verbonden is met m’n allereerste bioscoopervaringen.”

Stigma

Connery kende in het begin van z’n carrière een vrij anonieme start, tot hij in 1962 doorbrak als James Bond in ‘Dr. No’. Daarna was hij nog zes keer te zien als de geheim agent. “Zo’n rollen zijn altijd een zegen en een vloek. Het heeft hem wereldwijde roem en een fortuin opgeleverd, maar tegelijkertijd blijft zo’n personage natuurlijk altijd wat aan de acteur kleven. Al heeft Connery z’n uiterste best gedaan om in een brede waaier van films mee te spelen, zelfs tijdens de jaren dat hij razend populair was als Bond. Nadien maakte hij in de jaren 80 furore met rollen in ‘The Name of The Rose’ en ‘The Intouchables’. Die laatste prent leverde hem z’n enige Oscar en ook Oscar-nominatie op, eigenlijk een beetje karig voor een acteur met zo’n palmares. Nu, het zorgde er wel voor dat hij er aardig in geslaagd is om dat stigma van James Bond van zich af te schudden.”

De laatste jaren van z’n carrière was Connery te zien in enkele minder goed onthaalde films. “Z’n allerlaatste wapenfeit ‘The League of Extraordinary Gentlemen’ was zelfs zo’n verschrikkelijke ervaring, dat hij dan maar besloot om op pensioen te gaan. Hij is gaan golfen in Marbella, waar hij ook een huis had en heeft z’n laatste jaren eigenlijk doorgebracht als een soort kluizenaar.”

