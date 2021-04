Jan Verheyen krijgt 1 miljoen om brand Innovation te verfilmen: "Waanzinnig veel, maar het wordt spectaculair en Amerikaans"

Beeld u in: een helikopterscène die vertrekt aan de Sint-Michiels en Sint-Goedelekathedraal, en door een gigantische rookpluim uitkomt pal boven een vlammenzee in de Innovation aan de Nieuwstraat in Brussel. Het is 22 mei 1967. Een massa gillende mensen op straat, meer dan 250 doden en ruim 100 slachtoffers, brandweermannen en ziekenwagens met loeiharde sirenes. "'Happening' wordt héél spectaculair en Amerikaans", verzekert regisseur Jan Verheyen. "Een reconstructie van zo'n ramp is bij ons nog nooit gebeurd." Maar het wordt géén Vlaamse actiefilm. "Net zoals bij 'Titanic' bijvoorbeeld, zijn er twee personages die je meenemen in hun verhaal, met de ramp als achtergrond. Parallel loopt enerzijds het verhaal van een 21-jarige vrouw die deel uitmaakt van de aanslagplegers, want we gaan uit van de theorie dat de brand een aanslag was. En anderzijds dat van een 12-jarig jongetje dat beide ouders in de brand verliest. Die twee komen elkaar later in het leven tegen, wanneer ze allebei de zeventig gepasseerd zijn."