Jan Verheyen en zijn vrouw Lien Willaert drie maanden in Nederland voor nieuwe film: “Onze dochter krijgt ook een klein rolletje”

Showbits Zillion-film, waarheid of fictie? “Als Frank Verstrae­ten anekdotes vertelt, weet je nooit of dat nu echt gebeurd is”

Eindelijk gaat de film ‘Zillion’ in première, over de beruchtste discotheek van ons land. Jonas Vermeulen kruipt in de huid van de omstreden Frank Verstraeten. Na ‘Studio Tarara’ en ‘Professor T’ is het zijn eerste hoofdrol. Hij had verschillende gesprekken met de echte Verstraeten om het personage beter te kunnen aanvoelen. “Frank heeft goed meegewerkt aan het scenario. Hij had heel veel straffe anekdotes, maar het was soms heel moeilijk om in te schatten of die ook allemaal waarheidsgetrouw zijn”, vertelt Jonas aan Showbits.

25 oktober