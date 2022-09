Jan Verheyen en Lien Willaert verfilmen samen debuutroman van Nicci French

De regisseurs kunnen rekenen op een bekende Vlaamse ensemble-cast. Met onder meer Louis Talpe, Gert Winckelmans, Vic de Wachter, Gilda de Bal, Lynn van Royen en Peter Thyssen in de hoofdrollen. Maar ook de Nederlandse hoofdrolspeelster Anna Drijver - bekend van ‘ Undercover’ - zal de cast vervoegen. Ze liet reeds weten heel veel zin te hebben in het project: “Dit genre vind ik zelf heerlijk en met Nicci French als basis weet je dat het plot lekker ingewikkeld en gelaagd in elkaar steekt. Je blijft meepuzzelen als kijker. Maar voor mijn personage, Eva, is het ook een heftige puzzel: ‘wat is er echt gebeurd met haar jeugdvriendin? Wat heeft ze echt gezien?’.”