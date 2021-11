Jan Verheyen en Lien Willaert regisseerden samen ‘Red Sandra’: “Maar op een schip kan er maar één kapitein zijn”

FilmJan Verheyen (58) regisseerde al meer dan tien films op z’n eentje, maar voor ‘Red Sandra’ vormde hij een team met zijn echtgenote Lien Willaert (45). Een behoorlijke uitdaging, maar wel eentje die in de smaak gevallen is. “Het is belangrijk om goede afspraken te maken”, vertelt het koppel in Het Nieuwsblad.

‘Red Sandra’ vertelt het waargebeurde verhaal van William (Sven De Ridder) en Olga Massart (Darya Gantura), die plots te horen krijgen dat hun dochtertje (Rosalie Charles) lijdt aan de zeldzame spierziekte MLD. William weigert de hoop echter op te geven en gaat de strijd aan met de farma-industrie om toch een oplossing te vinden. Het verhaal van William Massart wist zowel Jan als Lien te overtuigen. “Toen ik na een zeer intens gesprek met William thuiskwam, vertelde ik aan Lien dat ik in zijn verhaal echt wel een film zag”, aldus Jan Verheyen. Lien zelf was al even enthousiast en uiteindelijk was het de echtgenote van Verheyen die aan de slag ging met het script.

Goede afspraken

Beetje bij beetje kreeg ‘Red Sandra’ steeds meer vorm, maar het pad van Jan en Lien was niet zonder obstakels. De twee hadden elk hun eigen aanpak op de set, wat uiteindelijk voor redelijk wat verwarring zorgde. “Toen werd het duidelijk dat we goede afspraken moesten maken”, aldus het koppel in het Nieuwsblad. Uiteindelijk kon er ook maar één iemand het laatste woord hebben en op de set van ‘Red Sandra’ was dat Jan Verheyen. “Op een schip kan er namelijk maar één kapitein zijn”, verduidelijkt de regisseur.

Een beslissing waar zijn echtgenote Lien zich - op een paar momenten na - wel in kon vinden. Daarnaast heeft het koppel ook geen trauma overgehouden aan hun samenwerking. In hun interview met Het Nieuwsblad vertelde het echtpaar dat ze in de toekomst van plan zijn om nog samen te werken. “We gaan nog een film draaien, maar welke zeggen we nog niet.”

