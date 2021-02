Jan Verheyen emotioneel over laatste film: "Met dit morele dilemma wil niemand worden geconfronteerd”

Mening-itis

Hoewel de premièredatum van ‘Red Sandra’ tot driemaal toe werd uitgesteld, vindt Verheyen dat hij op professioneel gebied geen klagen heeft. “Ik kan dat wel relativeren, en ik heb al veel slechtere tijden gekend. Toen ik ‘The Little Death’ mocht gaan regisseren in de Verenigde Staten, was ik echt de vreemde eend in de bijt. Ik ben een jaar lang ongelukkig geweest en de enige reden dat ik er bleef, was omdat ik te trots was om met mijn staart tussen de benen terug naar Europa te keren. Dat was pas erg”, klinkt het bij de regisseur.