Jan Decleir zorgt voor warme déjà vu: ‘De Familie Claus’ vanaf vandaag op Netflix

FilmHet krioelt van de kerstfilms op Netflix. Maar voor die ene - en eerste - keer dat er een Vlaamse tussen zit, maakt dat de keuze gemakkelijk. Nog voor Sinterklaas officieel het land uit was, bekeek onze journaliste Jolien Boeckx 'De Familie Claus'. "Sinterklaas of de kerstman? De warmte van Jan Decleir doet het kwik op een winterse filmavond instant stijgen.”

De film heeft iets van 'Alice in Wonderland' en 'Harry Potter' tegelijk. Al heeft dat laatste veel te maken met de muziekkeuze en de magische sneeuwbol, die al gauw heel belangrijk blijkt. 1 uur en 36 minuten kort samengevat: Jules Claus - pluimen voor de 14-jarige Mo Bakker - verliest zijn papa op kerstavond en haat daardoor kerst. Eén jaar later verhuist hij met z'n mama en zusje naar het dorp waar opa - heeft u 'm? - Noël Claus (Jan Decleir) woont, om 'wat op hem te letten' nu hij een dagje ouder is.

In opa's speelgoedwinkel is er één ding dat Jules kan afleiden van al die, in zijn ogen, walgelijke kerstversiering: een sneeuwbol. Goed weggeborgen alsof het de doos van Pandora is. Onheilspellend klinkt dan ook de muziek wanneer de tiener de bol in bezit krijgt, eraan begint te draaien en met wat 'hocus pocus pats' verdwijnt. Van New York naar China, dwars door de diepe zee naar Londen. Met een straf staaltje special effects word je zelfs als dertigplusser meegezogen in die heerlijke, kinderlijke fantasiewereld. Eindpunt: het huis van de kerstman in Lapland. Het is daar dat Jules te weten komt dat de verantwoordelijke voor Kerstmis zijn eigen bloedverwant is.

Déjà vu. Jan Decleir hebben we al eens in een rood met wit pak gezien. Al blijkt dat van de kerstman anno 2020 toch wat moderner dan dat van de sint. Rode ski-jas met witte pels. De warmte waarmee hij Jules opnieuw van kerst wil laten houden en hem helpt bij het verdriet om zijn papa doet het kwik op een winterse filmavond instant met twintig graden stijgen. Van het sublieme samenspel tussen Decleir en Bakker mochten we al eens proeven in 'Niet schieten', waarin ze ook al opa en kleinzoon speelden. Opnieuw bewijzen die twee dat ze in het echte leven zouden kunnen doorgaan als familie - zo naturel.

Kerstelf Josje

Ex-K3'tje Josje Huisman is één van het kwartet kerstelfen dat voor de portie humor in dit familiespektakel zorgt. Janne Desmet, Stefaan Degand en Eva Van der Gucht vullen aan. Zo klein als barbiepoppen, zoemend, mopperend en panikerend langs Decleirs oren. Heerlijk gemaakt. Het enige waar ik niet wild van word, is het tot op de letter gesproken Nederlands, dat wat schools overkomt - een 'ge' lijkt wel verboden. Maar of het een gezellige en geslaagde kerstfilm is waarvan je per direct goesting krijgt om de donkere dagen wat fonkelend licht in te blazen? Ja!

