Jamie-Lee Six vanaf vandaag te zien in horrorfilm ‘FOMO’: “Ik weet nu hoe ik iemand realistisch kan vermoorden”

Ze acteerde eerder al in VTM-reeks ‘Ella’ en Ketnet-serie ‘D5R’, maar ‘FOMO’ betekent voor Jamie-Lee Six (24) - als influencer goed voor 266.000 duizend volgers op Instagram - haar wedergeboorte als actrice. “Het was al enkele jaren geleden dat ik nog eens op een échte filmset had gestaan”, vertelt de West-Vlaamse. “Ik focus mij momenteel meer op realityprogramma’s, zoals ‘De Verraders’. Maar toen ik het script van ‘FOMO’ (het acroniem dat staat voor ‘fear of missing out’, red.) in handen kreeg, kon ik niet anders dan toezeggen. Ik ken een van de scenaristen al een hele tijd, en hij vond mij geknipt voor de rol van Paulien. In ‘D5R’ was ik brave Amber, maar nu mocht ik mij van m’n meest bitchy kant laten zien. Heerlijk om te spelen, al waren de opnames ontzettend intens. Ik hield aan die draaiperiode enkele blauwe plekken over. Maar goed: als ik een avondje op stap ga, heb ik dat de volgende ochtend ook. (lacht)”