Jamie Dornan over scherpe kritiek op 'Fifty Shades'-films: "Het voelde echt aan als een storm van haat"

Film Warner Bros. had aanvanke­lijk een andere acteur in gedachten voor de rol van Harry Potter

Het had geen haar gescheeld of de ‘Harry Potter’-films hadden er helemaal anders uitgezien. In een interview met The Hollywood Reporter maakte Chris Columbus, de regisseur van de eerste twee films, namelijk bekend dat Warner Bros. eerst iemand anders in gedachten had voor de rol van de wereldbekende tovenaar.

13 november