James Earl Jones (91) stopt als stem van Darth Vader

Doordat Jones de rechten heeft overgedragen aan de filmbedrijven, kan zijn stem tot in lengte der dagen te horen blijven als die van de beroemde schurk. De sound kan nu namelijk via de computer in producties worden gemonteerd. Wel zouden de bedrijven met Jones hebben afgesproken "hun plannen steeds met hem te bespreken en zijn advies op te volgen om op de juiste koers te blijven”.

James Earl Jones was in 1977 voor het eerst te horen als het iconische personage met de zwarte helm. Hij was vervolgens tientallen jaren in zowel de bioscoopfilms als de tv-reeksen van ‘Star Wars’ te horen als de beroemde schurk. De acteur was overigens niet de man die zich letterlijk in het zwarte pak begaf. Die eer was weggelegd voor David Prowse, die in 2020 op 85-jarige leeftijd overleed aan het coronavirus.