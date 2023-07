James Cameron onthult dat hij “arrogante” Leonardo DiCaprio niet de hoofdrol in ‘Titanic’ wou geven

Het is moeilijk om iemand anders dan Leonardo DiCaprio voor te stellen in de rol van Jack Dawson in James Camerons epische film ‘Titanic’, een van de meest succesvolle en bekende films aller tijden. Maar de toen 23-jarige Leonardo werd bijna ontslagen, nadat hij tijdens de audities had geweigerd het script voor te lezen en een screentest te doen met zijn toekomstige tegenspeelster Kate Winslet.

Regisseur James Cameron was aanvankelijk bijzonder gecharmeerd door DiCaprio tijdens hun eerste ontmoeting. Een paar dagen later regelde hij een screentest met Kate Winslet, die hij al in de rol van Rose Dewitt-Bukater had gecast. Maar dat was niet naar de zin van DiCaprio. “Hij wist niet dat hij ging testen. Hij dacht dat het weer een vergadering was om Kate te ontmoeten”, aldus James. “Ik zei: “Oké, we gaan gewoon naar de volgende kamer, we zullen wat regels uit het script doornemen en ik zal het filmen.” En hij zei: “Bedoel je dat ik een test moet doen? Dat doe ik niet.”