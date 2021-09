James Bond of toch terrasje? "Bioscopen hebben meer concurrentie van uitstapje dan van Netflix”

TV Jessica Chastain schittert in emotionele ‘Scenes From a Marriage’: “Het was een opgave om niet zelf in een put te vallen”

13 september Of het intellectuele armoede dan wel een eindeloos geloof in het eigen kunnen is: tegenwoordig draait Hollywood er de hand niet voor om om een moderne interpretatie te geven aan succesvolle reeksen van weleer. Denk maar aan het hernieuwde ‘Gossip Girl’ of het vervolg op ‘Sex and the City’. En ook de Zweed Ingmar Bergman, een van de bekendste cineasten van de vorige eeuw, moet eraan moet geloven. Zijn ‘Scenes From A Marriage’ kreeg een makeover op HBO, die vanaf vandaag ook te zien is op Streamz. Jessica Chastain mocht de vrouwelijke hoofdrol vertolken. “Spelen dat je depressief bent omdat je huwelijk kapot gaat door overspel: dat komt binnen.”