James Bond moet cinemasector redden: 'No Time To Die' - na vijf keer uitstel - vanaf morgen in de zalen

James Bond of toch terrasje? "Bioscopen hebben meer concurren­tie van uitstapje dan van Netflix”

22 september Anderhalf jaar na de oorspronkelijke releasedatum is hij er dan eindelijk: ‘No Time To Die’. De nieuwe James Bond-film is vanaf 30 september te bekijken in de Belgische filmzalen. Met ‘s werelds meest bekende actieheld hopen de bioscopen hun hoogseizoen knallend te openen. Dat vertelt Kinepolis in een videogesprek aan onze redactie.