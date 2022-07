‘James Bond’-componist Monty Norman overleden

Film Ana de Armas lijkt als twee druppels water op Marilyn Monroe in trailer van Net­flix-film ‘Blonde’

Netflix heeft donderdagochtend de eerste beelden gelost van ‘Blonde’, een biopic over het leven van Marilyn Monroe. De Cubaanse actrice Ana de Armas (34) kruipt in de huid van de iconische Hollywood-ster en de gelijkenissen tussen de twee zijn alvast treffend. De trailer toont duidelijk de mentale moeilijkheden en stemmingswisselingen waar Monroe mee kampte. Ook staat de film stil bij verschillende hoogtepunten uit haar carrière. Zo is een stukje uit de wereldberoemde scène uit de klassieker ‘The Seven Year Itch’ te zien, waarin de rok van de blonde actrice omhoogvliegt. ‘Blonde’ verschijnt in de maand september op Netflix, een exacte datum is er voorlopig nog niet.

