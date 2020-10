‘James Bond'-acteur Sean Connery (90) overleden

De Schotse acteur Sean Connery, die in augustus nog zijn 90ste verjaardag vierde, is overleden. Dat bevestigt zijn familie aan de BBC. Volgens The Independent stierf de de acteur, die vooral bekend is van z'n iconische vertolking van James Bond, in z'n slaap. Een precieze doodsoorzaak is nog niet bekend, maar Connery zou al een tijdje met z’n gezondheid gesukkeld hebben.

Connery werd wereldwijd bekend als de acteur die geheim agent James Bond portretteerde en voor veel fans was hij ook de enige ‘echte 007'. In de periode 1962-1983 speelde hij zevenmaal die rol - voor het eerst was hij te zien in ‘Dr. No’. Connery was echter niét de eerste Bond. De Amerikaanse acteur Barry Nelson ging met die eer lopen, in een televisiebewerking uit 1954. Connery’s vertolking van Bond viel alvast bij een breed publiek massaal in de smaak. Zo werd hij dit jaar nog verkozen tot beste James Bond ooit.

(Lees verder onder de video.)

Zijn rol als Bond leverde Connery een fortuin op - z’n vermogen wordt geschat op 350 miljoen dollar (299 miljoen euro) - maar dat was ooit anders. De acteur kwam uit een hardwerkend arbeidersgezin uit Edinburgh - zijn vader was vrachtwagenchauffeur, zijn moeder schoonmaakster. De schatrijke acteur op rust spendeerde zijn beginjaren helemaal niet op de planken in Londense theaters, maar wel als melkboer en doodkistenpoetser. Toen de Amerikaanse producer Cubby Broccoli hem voor het eerst ontmoette, maakten zijn looks en gespierde lijf hem de ideale kandidaat voor een filmrol in ‘Darby O’Gill and the Little People’. Broccoli, die Ian Fleming’s boek ‘Dr. No’ verfilmde, achtte Connery aanvankelijk niet goed genoeg en ook regisseur Alvin Rakoff was aanvankelijk niet overtuigd. “Zolang hij niet dat vreselijke accent verloor, was hij niet geschikt voor grote dingen”, vertelde die laatste daarover. “Maar ik zat fout. Ik dacht er niet eens aan om hem te casten totdat mijn toenmalige vrouw, Jacqueline Hill, het voorstelde. Eerst dacht ik dat ze een grapje maakte. Wat zat ik ernaast.”

Quote Ik zal nooit ontkennen dat Bond me gemaakt heeft tot wie ik ben en ik zal hem eeuwig dankbaar zijn. Maar dat maakt me geen Bond-slaaf. Ik kan de ketenen losmaken wanneer ik maar wil Sean Connery

Naast de Bond-franchise speelde Connery ook mee in ‘Indiana Jones and the Last Crusade’ en in kaskrakers als ‘The Hunt For Red October’ en ‘The Rock’. Hij kreeg tijdens zijn carrière meerdere awards, waaronder een Oscar (voor de beste mannelijke bijrol in ‘The Untouchables’), twee Bafta’s en drie Golden Globes. Al blijft z’n rol als ‘007' hem achtervolgen. “Ik zal nooit ontkennen dat Bond me gemaakt heeft tot wie ik ben en ik zal hem eeuwig dankbaar zijn. Maar dat maakt me geen Bond-slaaf. Ik kan de ketenen losmaken wanneer ik maar wil”, zei hij daarover in een interview met The New York Times.

Pensioen

De carrière van Connery omvatte maar liefst 5 decennia en tientallen films. De laatste productie waar hij in meespeelde was de ‘League of Extraordinary Gentlemen’ in 2003. Drie jaar later, in 2006, kondigde hij officieel zijn pensioen aan. “Ik denk dat ik nooit meer zal acteren. Ik heb veel goede herinneringen, maar die dagen zijn voorbij”, vertelde hij daarover. Hij hield voet bij stuk, ook toen hij een kleine rol in Bondfilm ‘Skyfall’ (2012) aangeboden kreeg. In 2000 werd hij door koningin Elizabeth geridderd voor zijn indrukwekkende carrière.

Op privévlak kende de acteur een bewogen start. In 1962 stapte hij in het huwelijksbootje met theateractrice Diane Cilento. De twee kregen een zoon Jason, maar hun relatie hield geen stand. Wanneer ze in 1973 de echtscheiding aanvroegen, smulden de tabloids van de breuk. De steracteur zou z'n ex namelijk misbruikt hebben. Hij ontkende alle aantijgingen, maar vertelde in een interview met Playboy wel eerder “dat er niets mis is met een vrouw te slaan, als er genoeg waarschuwingen geweest zijn”. Twee jaar later, in 1975, leerde Connery tijdens een partijtje golf, de kunstschilder Micheline Roquebrune kennen en ze gaven elkaar al snel het ja-woord. De twee bleven tot het einde van z’n leven samen.

(Lees verder onder de foto.)

Volledig scherm Sean Connery en z'n vrouw Micheline Roquebrune. © REUTERS

Gezondheidsproblemen

Na zijn pensioen verdween de acteur in de anonimiteit. De man had het helemaal gehad met de alomtegenwoordige paparazzi en hun flitsende camera’s. Intussen beginnen er geruchten de ronde te doen over de gezondheid van de legendarische ‘007'. Connery zou problemen hebben met zijn geheugen en vaak niet weten waar hij zich bevindt. Dat zou extra druk leggen op zijn vrouw die bang is dat haar echtgenoot op een bepaald moment zijn weg naar huis niet meer zal terugvinden. Die geruchten over Alzheimer werden echter nooit bevestigd.

In 2019 verscheen een van de laatste foto’s van Connery op sociale media. Een kiekje op z’n 89ste verjaardag met zoon Jason en schoondochter Fiona Ufton. De acteur ziet er vrolijk uit, maar je merkt ook dat de ouderdom vat op hem begint te krijgen.

(Lees verder onder de tweet.)

Je cookie instellingen zorgen ervoor dat deze inhoud niet getoond wordt. Pas je cookie instellingen hier aan.

Zijn negentigste verjaardag vierde hij afgelopen zomer met z'n vrouw in alle rust op de Bahama’s, waar hij zich al jaren terugtrok. “De Schot geniet van een rustige levensstijl en wordt er door niemand lastiggevallen. Alles wordt er voor hem geregeld, hij komt niets tekort. Het gebeurt zelden dat hij een voet buiten zet en er komt ook bijna nooit iemand langs. Eigenlijk is hij een kluizenaar geworden”, vertelde een eilandbewoner onlangs aan de Britse krant The Sun. Feit is dat Sir Sean er omgeven werd door alle luxe. Hij beschikte er over een miljoenenvilla met zwembad, perfect onderhouden gazons en hoogstpersoonlijke beveiligingsagenten.

Lees ook: